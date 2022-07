Recuperar el talento que había sido apartado de una forma muy injusta

Hace justicia Luis López, el nuevo presidente de los populares en Pontevedra, recuperando a Luisa Piñeiro como su número do. La exdelegada de la Xunta y antigua alcaldesa de Moraña fue obligada a abandonar la política por culpa de una sentencia judicial de esas que cuesta entender. Afortunadamente la Audiencia de Pontevedra entró en el fondo del y desmontó el desaguisado. El cuerpo le pedía no volver pero, la verdad, el PPdeG perdería a una persona muy valiosa y no están los tiempos para desperdiciar el talento. Luisa forma parte de esa nueva hornada de mujeres que avanzan a pasos agigantados por las estructuras patriarcales del partido. FIRMA