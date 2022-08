reformas urgentes en la configuración viaria de la capital gallega

Es ya una foto fija en el panorama de la capital gallega. El polígono de Costa Vella se ha expandido tanto en los últimos años que hoy se ha convertido en uno de los corazones comerciales de la ciudad. El problema es que algunas infraestructuras no han ido a la par. El Ministerio de Transportes tiene pendiente desde hace mucho la conclusión del orbital y el orbitaliño, que probablemente no sean una panacea para el tráfico de este entorno, pero deberían aliviar los atascos casi continuos que se producen. Es el momento de que Raquel Sánchez y su departamento se tomen en serio las necesidades viarias de una ciudad en clara expansión. A.S.