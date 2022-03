Rezar como solución a todos los males que nos envía Putin

Es la marquesa de Griñón uno de esos personajes más propios de la fauna ibérica, sin sentido peyorativo, que de la España actual; vamos, que encajaba más (y mejor), en el elenco de aquella Escopeta Nacional de Luis García Berlanga que en el Hormiguero de Pablo Motos. ¿O es al revés? Asistía Tamara Falcó, con esa cara suya de no haber roto un plato, a la tertulia en la que se hablaba de la guerra en Ucrania cuando tuvo un momento de inspiración e interrumpió para preguntar si podía dar ella una solución. Asintieron todos y no dudó: “Tenemos que rezar y se acaba la guerra”. De testigo puso al papa Francisco. Y se quedó aliviada. a.T.