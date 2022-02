Rusia no baja la presión y mantiene el pulso en la frontera ucraniana

Parece dispuesto a mantener la tensión en la frontera de Ucrania e incluso a incrementarla con tal de hacer ver al mundo que él y nadie más maneja los hilos del orden internacional. Pero que no se llame a engaño, en esta ocasión las cosas no van saliendo como el desearía y no encuentra la respuesta con la que soñaba al envite político militar en el este de Europa, más en particular en el Mar Negro y en Ucrania. Aún así, se permite calificar la situación en la región, la inestabilidad que él mismo provocó, como muy grave y peligrosa. Va siendo hora de que Vladimir Putin reflexione seriamente si no quiere verse sometido por el mundo occidental. v. p.