Saber a quién echarle la culpa es también parte del arte de la política

A nuestros políticos hay que quererlos como son, porque no tenemos otros, por ahora. Aunque a veces nos desesperen o tengamos que mirar para otro lado para evitar una úlcera prematura. Forma parte del juego de la política echarle la culpa a otro, lo sabemos. Pero hombre, que Gonzalo Muiños diga que el vergonzoso -y peligroso- estado de los buses en Santiago es también culpa del PP, que dejó el gobierno local hace casi ocho años... Si ha pasado casi la legislatura y no has podido solucionar ni un poquito el problema probablemente toque cuarto y mitad de autocrítica. Ganaría mucho en credibilidad, aunque se mereciera un coscorrón de su jefe. Pero no. R.S.