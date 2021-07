“Saen a emborracharse como burras pardas”... o discurso do desacougo

Cheché Real, presidente de Hostelería de Galicia, retirou o filtro antes de falar: algúns mozos “saen a emborracharse como burras pardas” sen a menor precaución ante o coronavirus. Calquera pode comprender o desacougo do sector, pero o certo é que logo da reapertura do ocio nocturno, en toda España se están disparando os casos. Atribuír isto a uns poucos ou condenar á xuventude parece un novo erro. Recordemos que só as restricións e a vacina frearon os contaxios das reunións familiares. Todos temos que reconducir isto ou volverán os límites. O único que nos separa deles é a fina liña que vai trazando a ocupación hospitalaria. X.C.