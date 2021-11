Sánchez se divierte con sus ministros, bultos de su Juego del Calamar

En su afán de silenciar y hasta ocultar el peso y el trabajo de Podemos en el Gobierno de coalición, Pedro Sánchez utiliza la táctica del abultamiento. Multiplica la aparición de cuerpos socialistas de manera que la presencia de los rupturistas pase casi inadvertida. Lo hizo así en la configuración de todos sus Ejecutivos, donde si los morados cuentan con cinco ministros, el PSOE alcanza la desmesurada cifra de diecisiete. Y ahora que la modificación/derogación de la reforma laboral hizo que la titular de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, acaparara todos los elogios de la progresía y la aupara en las encuestas con una valoración superior incluso a la del presidente, éste reacciona invadiendo su jardín ministerial y plantándole en él a un grupo de ministros socialistas que no la dejarán sola ni a sol ni a sombra en la negociación con la patronal y los sindicatos. No le llegaba sólo con obligarla a llevar de ganchete a la vicepresidenta Nadia Calviño, sino que también la hará acompañar por Escrivá, Montero y Alegría. Imaginemos cómo serán esas reuniones de la mesa de diálogo social con tantas voces, pues no tiene mucho sentido que los nuevos invitados asistan a ellas como convidados de piedra. Si van, casi por vergüenza torera, tendrán que hablar, pero ¿qué puede decir distinto cada uno si la voz del Gobierno debe ser una? Si se reparten las ideas de modo que cada ministro exprese una, además de que las intervenciones individuales quedarán cojas e incompletas, sus interlocutores fliparán por colores para ir completando el puzzle capítulo a capítulo como si fuesen escolares de Infantil aprendiendo el abecedario. Pero es lo que quiere Sánchez en su estrategia del calamar, ir soltando tinta para ocultar a Yolanda, amortiguando su voz con el coro de validos socialistas que la arrinconan como bultos sospechosos en el camarote de los hermanos Marx. Todo para concluir que la vicepresidenta roja tenía razón y habrá derogación. Sánchez dixit. Lo que no quería, bajo ningún concepto, es que sólo lo dijese la ministra del naval.

xosé ramón r. iglesias