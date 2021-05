Santiago, radares para que nadie se emocione con la nueva Intermodal

Si Sánchez Bugallo fuese como su colega de partido y de cargo Abel Caballero, estos días la capital de Galicia ardería en fuegos lumínicos artificiales para celebrar no la Navidad por adelantado, que eso ya se quedó obsoleto, sino la entrada en la nueva era de las comunicaciones. Pero el regidor compostelano, afortunadamente, es un hombre más prudente que su homólogo de la capital del sur y se abstiene de presumir de la nueva estación intermodal, no sea también que desde otras ciudades se la exijan a Feijóo en transferencia. La nueva infraestructura permitirá a Santiago entrar en el nuevo tiempo que cada quien quiera vender, pero lo hará a modiño, sin prisas en las carreteras. Los vehículos que entren y que salgan, más les vale que respeten los límites de velocidad. Aquí no hay luces como en Vigo, pero será por radares... x.r.r.i.