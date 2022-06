Se ensanchan los derrumbes varios

En los derrumbes de la A-6, seguramente, la ministra de Transportes no podrá evitar la comparación con el Gobierno en que se encuentra. No lo dirá en público, obviamente, pero ese hormigón que se abre y se desploma al vacío es como el agujero que en el Ejecutivo de Sánchez no para de ensancharse. Sálvese quien pueda, parece que se dicen interiormente los ministros. La de Transportes, que repite el apellido del presidente, promete esfuerzos para la autovía. A ver si su palabra vale más que la de su jefe. a. a.