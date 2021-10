Se ti me dis ven... os espectadores van

Esther Estévez e os seu espazo Dígocho Eu, que foi a sensación da pasada temporada televisiva, regresan ás pantallas de Televisión de Galicia con algunhas novidades significativas que farán que as súas correcións lingüísticas do galego rachen novas fronteiras e circulen polo ciberespazo. Dígocho Eu estará nas dúas redes sociais de máis éxito nestes momentos coa apertura dunha conta en Instagram e emisións en Twitch. Se o sorriso tamén ten idiomas, o de Esther Estévez é o máis característico do noso. Por descontado. Dígocho eu. b. o.