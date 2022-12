Se va la ‘meiga’ de las palabras que cambian de orilla atlántica

Se nos fue la dama de las letras brasileñas, una escritora nacida al otro lado del Atlántico pero con orígenes en esa Galicia rural y pobre de cuya emigración salieron personajes que cambiaron la historia de algo más que algunos países. Si Fidel Castro cuando revolucionó Cuba se convirtió en un actor sin el cual no se entendería la historia mundial de las últimas seis décadas, si Raúl Alfonsín consiguió pilotar en Argentina la Transición que sus antepasados no pudieron realizar aquí, Nélida Piñón tuvo una importancia similar salvo que, en vez de adquirir ese protagonismo en las páginas de la política, lo hizo en la república de las letras. Nació en Brasil y por eso escribió en portugués, que es casi como hacerlo en gallego, idioma en que se expresaría de no haber emigrado sus abuelos, y con esa lengua tan cercana que ella fue a aprender al otro lado del Atlántico se labró una carrera literaria de gran altura, merecedora de prestigiosos premios como el Príncipe de Asturias, que quizá en gallego nunca lo lograría. Nélida Piñón aprehendió la saudade que sufrió su familia emigrada y cuando viajó a Galicia no se sintió una extraña o una extrajera. Claro que no, era de aquí. Una de las nuestras.

eduardo montero