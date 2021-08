Se va mirando atrás, pero sabiendo que nunca más lo perseguirá Ramos

Quienes ingenuamente nunca dejaron de imaginar la posibilidad de que algún día existiese un superequipo con Messi y Cristiano Ronaldo en sus mismas filas, parece que tendrán que conformarse con uno con Lionel y Sergio Ramos, que no es exactamente lo mismo, pero es posible que hasta tenga más morbo. No es lo mismo, pero en términos de goles históricos, tal vez sea igual. Porque el sevillano defender no defiende demasiado, o por lo menos no defiende demasiado bien, pero en su versión atacante acredita una buena colección de remates certeros en partidos de altos vuelos que no desmerecería en las vitrinas de su excompañero portugués. Y, ahora, si la capacidad financiera del PSG para fagocitar todo el mercado futbolístico se ratifica con la plasmación del fichaje del astro argentino, el exdefensa madridista será para Messi una compañía más amable que cuando eran rivales, pero también una competencia más, si no por el pichichi general, sí por el parcial en los encuentros de mayor transcendencia. La diferencia es que esta temporada el diez no verá con malos ojos la habilidad rematadora de Ramos, que si con los balones de Toni Kroos tocó el cielo, a saber a dónde llega con los centros del exblaugrana. El fútbol, como la noche, hace extraños compañeros de viaje, pero de todos los que se podrían concebir, este de Messi y Ramos casi era el menos probable. Cuando Mourinho ideó aquella fea guerra para frenar sobre el césped el juego de salón del Barça de Guardiola y en el vestuario del Bernabéu atronó la pregunta “¿quién le pone el cascabel a Lionel?”, fue Ramos el que primero levantó la mano y el que más tarjetas rojas recibió en su carrera por tal atrevimiento. Las chispas que saltaban en el campo entre estos dos jugadores serán ahora, sin duda, de otra naturaleza. De eso se encargarán los jeques, que compran talento a precio de petróleo, mientras se vacían los depósitos del Camp Nou, cuya arquitectura mira hacia la ruina de Detroit. xosé ramón r. iglesias