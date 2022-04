Seducir al empresario jacobeo con descuentos en sus ventas

Itinerarios jacobeos hay muchos, pero asociaciones de municipios involucrados con la Ruta en cuestión que atraviesa sus lindes, no tantos. Y, en concreto, los 16 miembros de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés tienen la fortuna de contar con Manuel Mirás en la presidencia, ya que pondrá en marcha el día 7 una jornada formativa en la que los técnicos animarán a sumarse a la plataforma Correos Market. Dirán ustedes: huele a chanchullo comercial a favor de la empresa estatal, pero si la iniciativa incluye descuentos del 2 % en las ventas de empresarios locales... ¿a qué ya no les suena tan mal? O.D.V.