Seguir pagando lo que requetepagado está sí tiene difícil encaje

Podría parecer que los gallegos tenemos cierta ‘teima’ con los ministros encargados de las infraestructuras. Porque es cierto, sí, que no hay visita a Galicia en la que no se les someta a un tercer grado sobre las cuestiones que aquí nos preocupan, que fundamentalmente en lo que a su cartera se refiere son dos: el AVE y la autopista del Atlántico. Tiene la ministra actual, Raquel Sánchez, la suerte de haber heredado las obras de la alta velocidad ferroviaria prácticamente finalizadas y será ella a quien le toque el próximo día 20 inaugurar la conexión entre Galicia y Madrid. La ocasión se merecerá que abramos el mejor champán, aunque solo sea por todo lo que hemos aguardado y luchado con paciencia infinita. Ahora que nos vemos un poco más cerca de Madrid y pese a que todavía el AVE no será AVE verdadero de Ourense para arriba, toca hablar en serio de la transferencia de la AP-9, otra vieja reivindicación para aplacar la puñalada que los gallegos sentimos cada vez que pasamos por el peaje de una infraestructura que damos por pagada y requetepagada. La ministra vino a Galicia a hablar de vivienda –tema importante, también– pero la autopista le robó titulares. Y ella templó gaitas como pudo, pero desafinó en la melodía que queríamos escuchar. Dijo Raquel Sánchez que la transferencia tiene “difícil encaje” con las bonificaciones asumidas por el Gobierno central para rebajar los peajes. Lo que viene a ser que nos olvidemos por ahora de la AP-9 gallega. Mala noticia... C. Arias