Según la adivinadora andaluza, en la mano de Feijóo se aparce Ayuso

Quiso contestar a Núñez Feijóo cuando éste pidió en el Senado que Sánchez convocase ya las elecciones generales, y al final lo hizo aunque dudó si el expresidente de la Xunta estaba o no ya en su escaño. Y es que la nueva moda de los socialistas es denunciar que el nuevo presidente nacional del PP pasa por la Cámara Alta como un rayo que no cesa, pero que tampoco echa raíces. Va, ve, suelta sus sentencias y se larga rápido. Cuando le contestó, María Jesús Montero actuó como una lectora de manos para adivinar el futuro y advirtió a Feijóo que tenga cuidado con Ayuso, no sea que acabe como Casado. Todos ven el peligro ajeno y ninguno el propio. Es la política. r. r.