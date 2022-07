Sempre atenta para defender os intereses dos galegos

Que Pedro Sánchez non é santo da devoción de Ana Pontón sábeo ata Valentín González Formoso. E non é por inquina persoal senón polos desprezos (múltiples e reiterados) que o presidente do Goberno, e a maior parte do seu Executivo, dedícanlle á nosa comunidade. Por iso a líder nacionalista, sempre moi atenta ao que ocorre á súa ao redor, foi a primeira en reprochar ao líder socialista que non realizase nin unha soa mención a Galicia e que se centrase en anuncios que benefician a outras comunidades. Ocasións terá Sánchez para remedialo pero será sempre en plan regañadentes. Sen auténtica vontade. a.p.