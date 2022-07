‘Serpientes de verano’ o lo de la falta de noticias es una muy buena noticia

Cuando aún no existían redes sociales en la antiguas (y my calurosas) redacciones aparecían las que entonces se llamaban serpientes de verano, informaciones intrascendentes (sin peso, decían los más ortodoxos) que acaban convirtiéndose en noticias. Los anglosajones lo vinculaban siempre al monstruo del lago Ness que en época estival siempre se le aparecía a algún despistado. Esa costumbre se fue perdiendo pero de vez en cuando reaparece. Una de ellas puede ser la que afecta a la periodista Ana Pastor; a quien, junto a su pareja, Antonio García Ferreras, le estarían señalando la puerta de salida de Atresmedia. Ya no vale aquello de no news, good news. La falta de noticias es una buena noticia. M.A.