Si España juega mal, el show no faltará en el banquillo

Lo mejor que le vi hacer a Luis Enrique, que fue jugador del Sporting, Real Madrid, Barcelona y la selección de Clemente, no fue sobre un campo de fútbol, sino en sala de prensa. Cuando estaba en el Barça y la FIFA lo declaró el mejor entrenador del año, un periodista le preguntó si pensaba ir a recoger el galardón y el técnico asturiano le contestó con un sonoro y rotundo “‘NO!”. Ese distanciamiento de las esferas del poder de los despachos futbolísticos y esa manera de expresarlo son impagables. No le perdonaré nunca que no convocase a Aspas, pero nos reiremos mucho con él. Esta semana, después de los casos de COVID le dijeron si llamaría a 26 jugadores en vez de a 24 si pudiera volver a atrás y respondió: “¡Llamaría a 23!”. “¿Le gusta el ambiente que rodea la selección?”. “Sólo lo tuve igual de bien cuando estrenaba al Barça... B”. Genio y figura. x. r. r. i.