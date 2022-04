Si me gusta ‘Twitter’, pues me compro ‘Twitter’: el alza de la red de redes

El común de los mortales nunca sabrá lo que llegaría a hacer con 219.000 millones de dólares, porque nunca amasará semejante suma de dinero, pero no parece disparatado pensar que la mayoría de esa gente normal de la que hablamos descartaría, si de repente tuviese esa fortuna, comprar una red social. La mayoría de los mortales, es decir, gente de recursos limitados, no perdería el tiempo en diseñar esas operaciones financieras si de golpe tuviese 219.000 millones de dólares. A lo mejor, simplemente, morirían del susto. Pero Elon Musk no es cualquiera. Para él era importante Twitter y pagó 44 millones. Un hito revelar del avance de lo digital. r. t.