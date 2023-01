Siempre hay motivos para que estos ‘seres activos’ nunca dejen de trabajar

En la estrategia que el BNG está llevando a la práctica con respecto a esta larga precampaña de las elecciones municipales no están enseñando la cara todos los que están trabajando en sus líneas maestras. Uno de estos rostros que los ciudadanos no ven es esta diputada lucense de verbo afilado y carácter afable. Olalla Rodil es la militante nacionalista que mejor conecta al grupo parlamentario con el día a día de la organización. De ella no es exagerado decir con ánimo positivo que está absolutamente en todos los fregados. Se diría, también, que Pontón la echaría mucho del menos si llegase a faltarle.

Es ese tipo de persona imprescindible en todo partido. i. i.