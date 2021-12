Sin comer turrón en Zarzuela pero buenas noticias desde Suiza

Cuentan en privado personas con las que Juan Carlos I habla de forma bastante habitual en España que está deseando volver pero que todavía no recibió esa señal de que iba a ser bien recibido, o al menos, que no sería rechazado públicamente. Añaden que sabe que lo tiene difícil ante la presión que los socios del PSOE en el Gobierno no están dispuestos a pasar ese trágala.

Incluso que su hijo, Felipe VI, y su nuera, Letizia Ortíz, (más a la segunda que al primero) le incomodaría su presencia en las fiestas navideñas. Aunque ya se sabe que desde el palacio de Zarzuela nadie está dispuesto a decir nada.

Mientras tanto, Juan Carlos I sigue disfrutando del exilio dorado amparado por Arabia Saudi y el resto de monarcas de los países del Golfo. Allí es tratado como una personalidad amiga y en las últimas fechas participó en los actos oficiales por la celebración del aniversario del reino que le está acogiendo.

Paralelamente el emérito continúa con sus batallas judiciales como la que se libra en Londres ante la denuncia de Corinna Larsen por un presunto caso de acoso en el que pretende que se tenga en cuenta la inmunidad que le otorgaba su estatus cuando ocurrieron los presuntos hechos.

Este lunes el ex monarca español recibió una muy buena noticia cuando la Fiscalía suiza decidió el archivo de la causa que seguía contra él por un presunto delito de blanqueo de capitales, un dinero que procedía de las donaciones realizadas por la Casa Real saudí y que, según las sospechas, eran las comisiones cobradas por sus gestiones para que firmas españolas (entre ellas algunas gallegas) se hicieran con el megacontrato del AVE a La Meca. Los fiscales suizos en sus investigaciones no pudieron acreditar la procedencia y se limitaron a sancionar con menos de 40.000 euros al banco donde se depositaron.

Este archivo tiene trascendencia para Juan Carlos I en España ya que se desmorona la prórroga de las pesquisas decretada por la Fiscalía en relación al mismo caso. Tumbado en Suiza no le queda recorrido aquí. Por mucho que Dolores Delagado (y Baltasar Garzón) se empeñen. A.S.A.