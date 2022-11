Sin especialistas se cae el paraíso terrenal del sistema sanitario

No faltan médicos, faltan especialistas. Esta es la sentencia que nos dejó Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, cuando se le preguntó por las carencias en los centros de salud de nuestra comunidad. No faltan médicos, pero, según Comesaña, el Gobierno central se niega a formarlos para que se conviertan en especialistas y eso complica y mucho el proceso de distribuir facultativos por la geografía sanitaria gallega. Y menos mal que aquí todavía no se llegó al punto en que está la sanidad madrileña, con médicos por plasma o centros sin atención de ningún tipo. Afortunadamente, esos casos aquí no ocurren y los fallos que van advirtiendo siguen siendo puntuales y, según la consellería, motivados por la falta de especialistas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, después de lidiar con la pandemia, parece que mandó al Ministerio de Sanidad otra vez al limbo, eso es verdad, mientras los ciudadanos quedan cada vez más desatendidos. No hay especialistas porque no se convocan más plazas MIR, una medida estúpida, porque de lo que se trata es de que todas las necesidades asistenciales estén cubiertas y hoy en España no lo están. Los políticos se echan la pelota unos a otros, pero una cosa es verdad, hacen falta más plazas MIR.

eduardo montero