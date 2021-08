Sin pelos en la lengua, cortó los de su cabeza y jubiló su voz procaz

Cuando dijo que se dedicaría muy pocos años a la política digamos profesional, muy pocos le creyeron y tal vez fue una de las escasas verdades que salieron de su boca durante su breve etapa como dirigente público de primer nivel. Asaltar los cielos está muy bien, pero no está al alcance de todo el mundo y además es muy cansado. Pablo Iglesias siempre supo que era una simple frase de consumo electoralista. Le salió del alma en el momento en que la pronunció, pero la soltó él como la pudo haber dicho Mariano Rajoy. Bueno, Mariano Rajoy no. Mariano Rajoy distingue muy bien cuál es la estética de la izquierda y cuál la de la derecha, y sabe que esta última no pierde el tiempo en conquistas imposibles, ni siquiera en expresarlas. Pero sí que podría haber utilizado el expresidente del Gobierno –y seguro que lo hizo en más de una ocasión– algún lema propagandístico parecido pero con evocaciones más asimilables a los sentimientos conservadores. Porque como líder político, Rajoy, lo crean o no, guardaba más similitudes con Iglesias de lo que aparentemente cabría esperar. De ahí que su relación no fuera tan áspera como la que mantenían cualquiera de los dos, por ejemplo, con Pedro Sánchez. Ambos sabían que del actual inquilino de La Moncloa no se podían fiar, que prometía una cosa y hacía la contraria, o viceversa. Entre Rajoy e Iglesias la conversación fluía tranquilamente en un contexto de confianza mutua absoluta. Ambos sabían que nunca llegarían a estar de acuerdo en casi nada, pero ni se mentían ni se ahorraban calificativos para definirse entre ellos. ¿Qué tienen en común, entonces? Un talante y una manera de ser que muy pocos políticos acreditan. Los dos se encuentran hoy fuera de la escena política y, a pesar de la Auctoritas que todavía mantienen sobre el conjunto de la militancia de sus respectivas formaciones, guardan un elegantísimo silencio sepulcral. A diferencia de otros dirigentes cuyos casos son bien conocidos, se fueron de verdad. Sin “tutelas ni tu tías”, como le dijo Fraga a Aznar, aunque éste no siguió el ejemplo. r. r.