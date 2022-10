Siniestro total en fado madrileño, menos mal que nos queda Portugal

La presidente más popular que hasta ahora tuvo Madrid nunca dejará de sorprendernos con sus novedosas ideas que ya quisieran discurrirlas los mejores guionistas de folletín. En su último espectáculo de variedades políticas, nos alerta desde la Gran Vía –gran calle de teatros– de que con el nuevo impuesto que Pedro Sánchez aprobará para los más ricos, los españoles más adinerados se irán a Portugal para escapar de las feroces garras del fisco que con su particular desparpajo andaluz maneja la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ¡Qué viene el lobo Sánchez con su estruendosa máquina recaudadora detrás

–Montero–!, dirán los afortunados de cuentas corrientes nada corrientes y con la mochila al hombro (y sus maletas facturadas en el avión) pondrán pies en el país vecino. No estaría mal que la parte hispana de la península Ibérica mirase un poco más hacia las dulces tierras que se sitúan a su oeste y copiase de esta manera muchas de las civilizadas costumbres portuguesas. Pero, o mucho nos equivocamos, o nos tememos que la presidenta Ayuso se quedará sola cantando ese impagable fado dedicado al éxodo de nuestros prósperos millonarios condenados a experimentar la morriña madrileña desde el invierno lisboeta. No será para tanto.

eduardo montero