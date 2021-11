Situar a una ciudad en la vanguardia del arte y trascender a la moda

La hija menor de Amancio Ortega está situando a la ciudad de A Coruña en los circuitos de moda y arte. Dejó claro en la entrevista a The Wall Street Journal que su futuro está en Galicia y considera que una parte del éxito de Zara es haber mantenido su corazón y cerebro en nuestra comunidad. Por las instalaciones de Inditex en Arteixo están pasando, casi siempre de forma anónima, vips de primera categoría con el impacto que eso supone pero Marta Ortega está dispuesta a dar algunos pasos más y por eso se empeñó en que a Coruña sea una de las cinco ciudades donde se podrá ver la retrospectiva de Peter Lindbergh, uno de los grandes acontecimientos de este invierno. Lo dice el Financial Times. A.T.