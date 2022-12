Sobre el césped o en el olimpo eterno siempre fuiste y serás ‘O Rei’

Fue Neymar o su representante en las redes sociales el que escribió que “Pelé puso a Brasil en el mapa”. Cierto, pero le faltó un adjetivo, en el mapa futbolístico. Porque antes de su luna de miel con los mundiales de este deporte donde son los reyes, este país gigante de Sudamérica ya era una potencia planetaria y una referencia económica, por ejemplo, para los gallegos que soñaban con construir una vida allí viendo los lugares más importantes de su mapa para elegir un destino. Pero Pelé, es verdad, transformó todo ese dinamismo brasileño en samba futbolística, cosechando en su carrera nada menos que tres mundiales y liderando la que seguramente fue la mejor selección nacional de la historia de este deporte. Con permiso de la España de Sudáfrica, la Brasil del 70 que se proclamó campeona mundial en una memorable final contra Italia juntó sobre el césped talentos tan irrepetibles como el propio Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostao o Gerson. Aquel día lo recordaba no hace mucho el periodista Tomás Guasch así: “Impresionante, había cinco Messis sobre el campo”. Si el mejor de todos los tiempos fue Pelé, Messi o Maradona es una pregunta eterna que no saben contestar ni los que tuvieron la suerte de poder ver a los tres en directo. Cada persona es un mundo, cada jugador de esta categoría un universo creativo incomparable. En realidad, qué más da quién fue el mejor de ellos, no somos dioses para decidirlo. Cada uno tendrá el suyo en su pequeño corazón futbolístico, pero una cosa sí tiene Pelé que nadie le puede discutir, tres mundiales como tres soles, amarillos como la camiseta canarinha.

eduardo montero