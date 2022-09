Sobre o inesperado rexurdimento do zapateiro falador

A Universidade de Santiago premiou a Xosé Manuel Beiras e este case nin o cre. Di que quedou sorprendido pola distinción e é comprensible que así fose, porque últimamente o seu nome soa cada vez menos. É a inxustiza de pasar á reserva, a quen lle toca, por importante que fora en activo, xa case nin se lle menciona. Beiras recibiu o galardón Luis Porteiro Garea polo seu labor activo en favor do idioma galego. Trátase dun acto de xustiza que case di máis do actual equipo reitoral da USC que do propio protagonista. Porque de Beiras o sabemos todo e que foi durante toda a súa intensa vida un firme defensor activo da nosa fala é tan evidente que non fai falta recordalo. Pero que unha institución histórica como a USC non esqueza cal é o seu papel e recorde aos reservistas imprescindibles di moito. Saben onde están. r. i.