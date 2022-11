Sobreproteger a quien está capacitada para dar la cara por sí misma

No hace muchos días, en esta misma página, se destacaba lo bien dotado que para la ironía discursiva estaba el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez. Pero lo que en la mañana de ayer se le escuchó en la casa legislativa podría marcar un hito en su capacidad humorística. Justificó que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la también socialista Carmela Silva, no acuda al Parlamento gallego para explicar los presupuestos de la institución que dirige por “la virulencia contra ella por parte del PPdeG” y para “no someterse a agravios, insultos y descalificaciones” de este partido. Podría haber elegido mil excusas para disculpar la ausencia de su compañera de formación política en la Cámara del Hórreo y fue a escoger justo la que ni la propia protagonista se puede creer. Porque si algo tiene Carmela Silva es agallas para enfrentarse políticamente a quien sea. Posee, además, preparación, buena oratoria y miedo cero a sus rivales. La disculpa de Luis Álvarez la hace incomprensiblemente de menos. O no la conoce o no se entiende. Además, ¿se imaginan que el presidente Rueda no compareciese por la agresividad dialéctica de la oposición?

eduardo montero