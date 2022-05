‘Sólo una noche’ o cómo reescuchar un concierto que resultó inolvidable

No podía ser de otra manera. A Luz Casal nunca le gustó convertir en disco alguno de sus conciertos. Pero hay excepción y esta era obligada. El pasado verano, en medio del azote de la pandemia, ofreció en la praza do Obradoiro una actuación única. Lo hizo acompañada de su propia banda y la Real Filharmonía de Galicia bajo la batuta del maestro Paul Daniel dejando una obra maestra que ahora ve la luz como un doble disco que, no podía ser de otra manera, se llama Solo una noche. Una pieza exquisita que refleja una noche que fue inolvidable para todos los que estuvieron presentes en Compostela y que ahora podrá disfrutar todo el mundo. Es lo mejor de Luz en estado puro. Ana rodríguez