Son razones más que suficientes aunque hay dudas razonables

Las razones personales esgrimidas por Adriana Lastra para presentar su renuncia no deberían dar lugar a ninguna otra interpretación: está embarazada y, dice en un comunicado, “se han producido cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un tiempo”. Por eso no de extrañar que ella misma aclare que “ante la dificultad de compaginar las exigencias de reposo y cuidados, imprescindibles en mi situación actual, con la intensidad que exige la dirección del Partido, he presentado mi dimisión como Vicesecretaría General”. Tendría que ser suficiente.

Pero ni la persona, ni los antecedentes, ni el momento elegido ayudan a explicar esta marcha que obligará a recomponer la cúpula del PSOE, algo que ya dejó entrever el propio Pedro Sánchez tras el batacazo electoral en Andalucía. Desde la misma noche de arrollador triunfo de Juanma Moreno los socialistas empezaron a buscar culpables y el fuego amigo volvió a aflorar por todas partes. Se hicieron públicas las diferencias de criterio entre la propia Adriana Lastra y el secretario de Organización, Santos Cerdán, que auguraban dificultades extras a la hora de mover fichas.

La vicesecretaria general era persona de mucho peso. Fue ella, junto a José Luis Ábalos (otro que se vio obligado a abandonar el gobierno y el partido) quienes convencieron a Pedro Sánchez para que plantara batalla cuando lo destituyeron como secretario general, quien el buscó apoyos en las primarias y quien negoció el gobierno Frankenstein; es decir, persona de la máxima confianza del presidente y a quien le debe mucho en el terreno político.

Seguro que la razón principal es la del embarazo pero siempre quedará la duda de si no hace el último sacrificio para facilitarle a Sánchez los cambios que demanda el PSOE de cara a las elecciones municipales y autonómicas del año que viene. Donde el partido se juega mucho y no puede existir más fuego amigo en sus líneas. antón trabanca