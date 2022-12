su saber estratégico y su osadía le valieron a messi ganar su mundial

Pocos, muy pocos, podían pensar que este joven que militó discretamente en el Deportivo de A Coruña podría hacer algo grande con la selección argentina. Pero no sólo besó la gloria con la albiceleste, sino que demostró ser un técnico muy preparado y al que no le tiembla el pulso cuando tiene que tomar decisiones arriesgadas. Ganó la Copa América dándolo una lección a Brasil en su propio estadio y ahora acaba de enseñarle a la todopoderosa Francia que no es recomendable ir de sobrada. En cada encuentro del Mundial varió su estrategia y recompuso el once partido a partido. Scaloni creó un universo para Messi como Bilardo para Maradona. Y le funcionó. x. r.