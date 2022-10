Su visión de la equidad en el ejecutivo tiende a inclinarse a lo morado

Hacía tiempo que no había noticias de la ministra de Igualdad, pero ayer saltó a la escena mediática tal vez con el único objetivo de que nadie se olvide que existe. Y, de paso, dejar claro que Podemos también. Salió, se situó ante el micrófono agradecido y empezó a largar un discurso muy crítico con sus socios de Gobierno, cuando parecía que debería estar contenta por el impuesto a las grandes fortunas. Pero resulta que no le vale sólo con ver que por fin será una realidad, sino que además tiene la necesidad de anotarle el tanto a su formación política. Si lo hubiera aprobado el PSOE en solitario, está claro que no le valdría. Ante todo, no perder protagonismo. i. i.