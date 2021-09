Subir el salario mínimo con la intención de congelar el de Casado

Pedro Sánchez anunció por sorpresa que este año subirá sí o sí el salario mínimo interprofesional y la oposición que mostró el presidente de la patronal no hacen sino destacar su postura en favor de los que menos ganan. Es decir, darle votos y restárselos a Casado. Antonio Garamendi picó como un pardillo, porque más allá de los quince euros con los que el Gobierno pretende elevar el SMI, la puesta en escena de ayer del presidente del Ejecutivo español fue, más que otra cosa, un acto de carácter electoralista. A falta de la esperada llegada de Kylian Mbappé a la Casa Blanca madrileña, Sánchez cubrió su vacío en la capital de España realzando su perfil más escorado a la línea política de izquierdas que suelen mantener sus socios de Podemos. Con este anuncio que aplaudirán las clases trabajadoras con menos poder adquisitivo y verán con buenos ojos el resto del progresismo del país, marcó territorio en un momento en que el PP le sobrepasa en las encuestas y su Gabinete no encuentra la manera de frenar el alza constante del precio de la luz, la principal preocupación de las familias españolas.

Desde la recesión económica que se inicio en 2008, los salarios no acaban de despegar y sólo la baja inflación salvó el día a día de los ciudadanos. Pero esta tregua inflacionista se puede dar por finiquitada, por lo que tanto los sueldos como las pensiones necesitan con urgencia de la revisión anual. El Gobierno no tiene manera de influir directamente en la subida de la mayor parte de las nóminas de los trabajadores en activo, pero sí lo hizo en la de los jubilados y ahora se prepara para aumentar por ley el salario mínimo con la intención, también, de que esta medida impulse de manera generalizada los demás. Oponerse a ello se castiga en las urnas. En la batalla dentro del Gobierno con respecto a este tema, ya se puede decir que la ferrolana Yolanda Díaz se impuso a la coruñesa Nadia Calviño, pero más que por argumentos económicos, por la necesidad del presidente de dar un golpe de efecto. Aunque no lo parezca, Casado fue su impulsor. r. r.