sueño al pasado mitológico del once del sextete

Su forma de regresar a la presidencia del Barça no fue la más convencional, pero sí la más efectiva. Digamos que Laporta hizo un Tarradellas en la fachada de un edificio madrileño frente al mismísimo Barnabéu. Colgó un cartel amedrentando al Real Madrid y anunciando su candidatura, como un Julio César que dice llegué, vi y gané. Ganó y en la Liga siguiente ya firmó un 0-4 en el templo blanco, pero cuando más se está notando su vuelta es ahora, al segundo año de su victoria. Este verano volvió a pronunciar lo dicho pero con una ligera variación: llegué, vi y fiché. Y vaya si fichó, quemando el futuro como si no hubiera un mañana. La casa por la ventana que aplica en can Barça sólo se explica desde la desesperación de haberlo perdido todo y ver triunfar a tu principal enemigo. Pero, tal vez, también, era la única salida que tenía para intentar salvar los muebles de la quema. Lo puso todo en manos de Dembélé, Lewandowski y compañía, y la Masía tendrá que esperar. Pero lo más sorprendente es su idilio con Florentino Pérez. Todo sea por la Superliga europea que ambos persiguen. Laporta tiene en sus manos más bombas de relojería de las que puede desactivar. Pero siempre fue un un prestidigitador optimista.

eduardo montero