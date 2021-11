Suma y sigue en una larga lista de éxitos

Tiene pocos años de vida, pero la Academia Xacobea aglutina ya una importante lista de reconocimientos de todo tipo. Es de esas instituciones que, si no existiera, sin duda habría que fundar. Pero está operativa y timoneada por alguien que no solo aporta capacidad de trabajo, sino un profundo respeto y conocimiento en todo lo relacionado con el Camino de Santiago, la señal de identidad de la academia. Xesús Palmou acaba de recoger un nuevo premio, el New York Summit Awards, que da muestras del alcance internacional de una labor excepcional. .A.S.