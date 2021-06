¿Te gusta conducir? Sobre todo cuando no vienen de frente

La AP-9 es una vía de alta capacidad con una peculiaridad propia que la distingue del resto de las autopistas españolas: su doble dirección no hace referencia tan sólo a los sentidos de circulación de los vehículos que la utilizan, una característica que es común a todas, sino también a las idas y venidas de los sentimientos políticos que desde su construcción no dejaron de transitarla. A lo largo de su kilometraje, cada partido traslada en su maletero un sinfín de argumentarios que va soltando por el asfalto, según convenga en cada recorrido, de manera que la polémica siempre será una fiel compañera de esta infraestructura. Cuando los socialistas se desplazan hasta el norte, los populares se dirigen al sur, y viceversa. Si el PSOE gobierna en Madrid, dice una cosa; cuando el Ejecutivo central es del PP, cambia de versión. Y lo mismo pasa con el partido conservador. En definitiva, socialistas y populares pisan a fondo el acelerador de reivindicaciones de la AP-9 cuando es el contrario el que debe decidir desde Moncloa. En Santiago, todos son muy valientes. En la capital de España, depende de quien ve a quien por el retrovisor. Y, en estas circunstancias, la fuerza que siempre suele imponerse en esta carrera es el BNG, que ya tendrá otros defectos, pero decir, dice lo mismo en Galicia que en cualquier otra parte del Estado. Libre de remolques que lastren su conducción, puede ir siempre a toda velocidad rumbo a un destino fijo: que la autopista adquiera la nacionalidad gallega, que no sólo al DNI de las personas les afecta este juego interminable de reivindicaciones patrióticas. Pero mientras en este asunto Pontón no baja nunca de revoluciones, el trayecto de Feijóo y Caballero tampoco es exactamente igual. Porque el primero, al gobernar en la Xunta, siempre lleva gasolina en el depósito para tirar por cualquier salida. Al segundo, ahora mismo, le viene el ministro Ábalos de frente. Si choca, malo; y si se aparta, pierde.