Todo se torna nebuloso cuando se prescinde de la bendición del Apóstol

Si Dios castiga sin palo y sin piedra, como se les decía antiguamente a los niños, no es descartable que todo lo que le está pasando al papa Francisco sea la respuesta divina a su pecado de no querer venir al Xacobeo compostelano. Demasiada condescendencia se tuvo con el santo padre por esta dejación de sus funciones. En la Edad Media no, pero en el siglo XXI es obligación del papa visitar al apóstol Santiago en un año santo. ¿Y que le pasa ahora a Bergoglio? Que tras la muerte de Ratzinger, que los frenaba, los halcones de la Iglesia Católica se alistan para llevar a cabo su cruzada contra la apertura de Francisco. Tal ve si hubiera rezado en la catedral compostelana... i. i.