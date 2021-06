Tomar la alternativa en la capital en este duelo de secundarios

Con el sillón principal del PPdeG en sede vacante por el programado viaje del presidente Feijóo a Roma para visitar a su Santidad el Papa, Miguel Tellado toma en sus manos los papeles de mando del partido y será él quien lo represente en la manifestación que tendrá lugar mañana domingo en la madrileña plaza de Colón contra la intención –a estas alturas me temo que ya es algo más que una mera intención– del Gobierno de indultar a los independentistas catalanes en prisión tras haber sido condenados por la organización del procés. En Galicia, a nadie parece importarle si Feijóo va o no a esta movilización, se da por supuesto que le hubiera gustado acudir y así sería si no fuese por el impedimento de su agenda, pero en Madrid y hasta puede que en el resto de España, más desconfiados que nosotros, digan lo que digan, lo consideran una espantada en toda regla. Lo mismo tendrían que pensar, entonces, si lo tuviesen en consideración, del líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, que hasta ayer aún no había firmado el manifiesto de más de trescientos militantes de peso del PSdeG a favor de los indultos. Podría pensarse que mientras los números uno del PP y el PSOE en Galicia se inhiben de apoyar lo que dictan los dos líderes nacionales de sus respectivos partidos, los secundarios toman la alternativa protagonizando este respaldo. Pero no es cierto. Es curioso, sí, pero nada más. No hay caso ni a derecha ni a izquierda. Aunque, puestos a profundizar, extraña más la actitud de Caballero que la de Feijóo, pues al presidente jugar a veces al escondite, cuando chismes de la prensa le dan lugar a ello, no le disgusta. Y como en Tellado tiene un lugarteniente para todo, puede irse tranquilo a El Vaticano que sus espaldas quedarán bien cubiertas en Colón. Le pitarán los oídos, porque habrá comentarios. Pero así también el secretario xeral gozará de la oportunidad de despuntar. Aquí ya son como González y Guerra, poli bueno, poli malo, a ver si en Madrid repiten el esquema.