Transitar por la vida sin depender del azar y todo controlado

Reflexionaba Woody Allen sobre el hecho de que “la gente tiene miedo de enfrentarse al hecho de que gran parte de la vida depende de la suerte. Da miedo pensar que hay tantas cosas fuera de nuestro control”. Precisamente en Match Point, una de las películas del director neoyorquino analiza el azar y la suerte aunque no deja de lado la moral. Se podrá decir que a Alberto Núñez Feijóo fue cubriendo etapas de su vida política con el viento de cola pero siempre con mucho trabajo, consciente de que había que luchar muy duro para alcanzar objetivos y tras cubrir una etapa, como si de una vuelta ciclista se tratara, necesitaba empezar a prepararse mental y físicamente para la siguiente.

Solo de esa forma se consiguen cuatro mayorías absolutas en tiempos revueltos: entre una crisis financiera y otra sanitaria con la aparición, justo a la mitad de su andadura, de nuevos actores políticos que revolucionaron el tablero. Es decir, él no se arriesgó a que la bola (o el anillo) cayera a un lado o se fuera al otro. Es todo lo contrario que Pedro Sánchez, un político con suerte pero que lo fía todo a situaciones externas más complicadas de dominar.

Por ello, para quitarse los miedos, al presidente de la Xunta siempre le gustó tener todo bajo control, procurar dejar al azar el menor número de posibilidades. No le fue nada mal hasta ahora. Ante esa ecuación rechazó en 2018 presentar su candidatura a presidir el PP y ahora apenas dudó de que era el momento aunque, eso sí, debería producirse en un congreso pero... por aclamación, como él pretendía. Sin quedar a expensas del azar.

Los avales presentados son una muestra de fortaleza que preocupa mucho al Gobierno (y a sus socios) que lo consideran una alternativa sólida, no como Pablo Casado. Cosido el PP tiene ahora Feijóo un doble trabajo: aguantar las embestidas que le llegarán de fuera, incluidas las de tinte barriobajero, y conseguir que cada uno de los compromisarios que le dieron su garantía atraigan doscientos votos. La cuenta es fácil: 55.000 x 200 son once millones de votos. Es decir, mayoría absoluta. Y ahí ya no influye el azar. sabela arias