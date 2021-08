Transmite sensación de tranquilidad y no usa circunloquios

Transmite Isabel Pardo de Vera cierta sensación de tranquilidad, habla con convencimiento y no es persona dada a grandes circunloquios. Utiliza las palabras justas siempre en momentos oportunos y debe ser una consecuencia de su sólida formación como ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, una profesión que desde siempre imprime carácter. Lleva tiempo en el Adif controlando el desarrollo de las obras del AVE hacia Galicia con gobiernos de distintos signo, aunque los puestos de responsabilidad le llegaron con el PSOE. Con esa experiencia acumulada no deberíamos dudar de que, como dice ella, las obras cumplen plazos y que a finales de este año, justo a la vuelta de la esquina, podremos ver algún tren de velocidad alta cubriendo el trayecto entre Ourense o Santiago y Madrid. Lo dijo cuando aún no era cargo político y lo repite ahora. Por lo tanto debemos creerla. j.A.p.