Tras el rayo que fue Cristiano y la clase de Modric, llega Monsieur

Hacía años que el Balón de Oro no estaba tan cantado como en la edición de este año. Era un clamor que el francés Karim Benzema tenía que ganarlo porque se mostró muy superior a todos sus rivales durante toda la temporada pasada, y esta vez no hubo sorpresas ingratas e incomprensibles. A decir verdad, son legión los expertos en el análisis futbolístico –los bares están llenos de ellos– que piensan que a estas alturas de su carrera tendría que poseer algún balón dorado más. Pero en su trayectoria se topó con buenos jugadores que le taponaron el camino hacia el número uno mundial y también a algún dirigente como el presidente de su propio club, Florentino Pérez. Este personaje siempre es muy activo para que algún futbolista del Real Madrid se lleve este premio, pero astutamente no divide sus esfuerzos en varios candidatos. Sólo le hace la campaña a uno y este casi siempre fue Cristiano. Y, cuando se fue el portugués, ese privilegio recayó en Modric. Sin discordias, Benzema era el tercero hasta que la evidencia no se pudo esconder más. Entonces, Florentino apostó por él y ganó. ¿Habrían ganado el Balón de Oro Iniesta y Xavi si hubiesen vestido de blanco? Muy buena pregunta.

eduardo montero