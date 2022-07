Tremendista y algo desorbitada a la espera de suspensión

La presidenta del parlamento autonómico catalán y de JxCat se niega, a toda costa, a dimitir. Ni si quiera concibe apartarse del cargo público a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decretó la apertura del juicio oral por los delitos de prevaricación y falsedad documental por los que se le acusa. Laura Borràs se considera una víctima de la represión y de un enorme complot con persecución judicial incluida por motivos ideológicos, y rozando casi la paranoia. De hecho, para ella, su caso sería, como mucho, una infracción administrativa. Se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el independentismo y ERC, la CUP y dirigentes de JxCAt fuerzan su suspensión mientras lidian con frases tremendistas que no evitan este desenlace, “los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos”. SM