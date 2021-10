Tres celebrities y un destino: dañar el marisco de la ría

¿Qué pueden tener en común el periodista radiofónico Juanma Castaño, la actriz Victoria Abril y el cantante David Bustamante? Podría ser que se intercambiaran sus roles profesionales, que todo puede suceder en Masterchef Celebrity, un programa que funciona como una batidora de talentos reconocidos en casi todos los ámbitos menos en el de la cocina. Pero no, no veremos a Bustamante hacer de chica Almodóvar ni a Juanma Castaño atreviéndose con los coros de Dos hombre y un destino ni a Abril dando paso a Manolo Lama. Lo que tienen en común son sus habilidades para destrozar los mejores productos del mar gallego, una cualidad en la que en el último capítulo de este talent show demostraron ser unos hachas. Y Samantha preguntándose cómo era posible, como si fuese inocente. Es posible porque le disteis pan a quien no tiene dientes. x. r. r. i.