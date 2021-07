Un 44 no lombo, o sorriso na boca e un agarimo na voz

A noticia é de alto impacto na familia obradoirista, que levaba case oito anos de feliz convivencia con Pepe Pozas. Marcha e aínda non me parece verdade. Creo que cando empece a tempada aínda me custará crelo. Pero é así. Vaise e baila na prensa a súa valía: xogador con más partidos disputados, máximo asistente e recuperador de balóns, unha lenda, o gran capitán... El é moito máis. Se me pediran que fixese a súa caricatura debuxaría un rapaz cun 44 no lombo, o sorriso na boca e un agarimo na voz. Bravo na cancha; amigo alegre e cariñoso fóra dela. Pepe, como te fixeches querer e canto imos botarte de menos. X.C.