Un ADN con solidaridad, compromiso y ayuda a las personas vulnerables

Hay personas que llevan la solidaridad, el compromiso y la pasión por ayudar a los demás en su ADN y que no pueden desprenderse de ello. Que necesitan ser útiles a la sociedad tanto como otros precisamos del oxígeno para vivir. En Galicia hay un caso muy especial, el de Ruth Gómez Vázquez, la que tantos años fue directora en la Escuela Infantil del CHUS y ahora prosigue con su labor al frente de la Asociación Anxiños, volcada en atender todas las necesidades de jóvenes con trastornos mentales. Un auténtico ángel de la guarda pendiente siempre de proteger y ayudar a los seres más desfavorecidas de esta sociedad. Y que no cambien nunca. a.T.