Un brindis navideño en multitudinaria y significativa compañía

La política es impepinablemente cruel con el que pierde. No hay amigos ni memoria. La cara amable solo la ves cuando estás en la cresta de la ola. Y es lo que parece que está empezando a disfrutar el candidato del PP a la alcaldía de Santiago, Borja Verea, que ayer reunió no solo a más de 500 personas en ese vino navideño reconvertido en prueba de músculo de fin de legislatura. Allí estaban el presidente de la Xunta y la plana mayor del partido y del gobierno autonómico. Nadie medio afín o con ansias de serlo se quedó fuera de la foto, no vaya a ser que la tendencia de Verea siga al alza y haya que ir tomando posiciones. Un apoyo sin fisuras, con el PP cerrando filas. S.R.