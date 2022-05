Un cese es un cese, aunque lo ordene rufián vía indirecta

A pesar de ser una experta de la ciencia jurídica, esta ministra se empeña en decir que ella no destituye, sino que sustituye. Así, con un poco de mal humor y hasta un tanto malencarada, se lo espetó a los periodistas cuando le preguntaban por el cambio en la cúpula del CNI. Que es una sustitución de una persona por otra es algo obvio, igual que lo es que para que un alto cargo se vaya primero tiene que aparecer su cese en el BOE. Por voluntad propia o por la de su superior, como fue este caso. Y el BOE, al día siguiente, recoge el caso en los términos exactos que le son propios: “dispongo el cese de...”. Margarita Robles sí destituyó a Paz Esteban como directora del CNI, aunque evidentemente ese no era su deseo. Pero sí el de Sánchez, que es su superior y el único que tiene la capacidad para cesarla a ella también. Y como el miedo es libre, y además la ministra de Defensa sabe cuál es su deber, obedeció a su jefe y obró en consecuencia. Y tampoco le tembló el pulso para cortar una cabeza que, en realidad, quién la pedía era el independentismo catalán. Robles se tragó un sapo que alargará la vida de este Gobierno. También podría haber dimitido ella, pero prefirió no hacerlo. Eso fue todo.

eduardo montero