Un Congreso lleno de infectados... y en esta ocasión es literal

En un ejemplo de transparencia, Meritxell Batet desveló que se encuentra entre ese más de medio millón de españoles contagiados de covid. Lo hace ante su ausencia en el pleno del Congreso que hoy deberá aprobar los primeros presupuestos de Pedro Sánchez. No es ella la única que no ocupará su escaño ya que más de medio centenar de diputados o están contagiados o guardan cuarentena ante este último aluvión de casos que sufrimos. Decena y media de socialistas y populares, respectivamente, sobre siete de Vox y el resto en los grupos minoritarios. Todos se recuperarán para el siguiente pleno: se van de vacaciones hasta febrero.. a.T.