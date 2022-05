Un Día de la autonomía con más motivos que nunca para celebrar

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está de celebración por partida doble, y hasta se podría decir que triple. Pues no sólo es la fiesta oficial de la comunidad, esa que conmemora el levantamiento contra los franceses, sino que hace justamente un año también arrasó en los comicios autonómicos en que barrió a todos sus rivales. Y, si quieren ustedes, también podría festejar que hoy tiene menos enemigos que nunca en el partido. A Casado y a García Egea, con quien no congeniaba, digamos metafóricamente que no hace mucho que se los fusiló, aunque sin un Goya que retratase la escena. Simplemente, la presencia de Feijóo en Madrid lo corrobora. m. f.