Un ejemplo de acogida y de promoción de Galicia y Compostela en Europa

Se clausuraba ayer la Peregrinación Europea de Jóvenes en el Monte do Gozo con un balance muy positivo por parte del arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, quien una vez más actuó de excelente anfitrión a la hora de no solo acoger a la cúpula de la Iglesia española y a representantes eclesiásticos de otros países, sino de recibir a la juventud llegada de toda Europa. No es fácil organizar una convocatoria de más de doce mil personas en una ciudad pequeña como Compostela, pero el prelado y su equipo lo han conseguido. La capital gallega ha vuelto a desbordar de la alegría y la frescura que siempre aportan los jóvenes. Y es de agradecer. A.R.